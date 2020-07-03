Попов: Квят попал под раздачу в «Ред Булл», а в «Феррари» с Леклером так не сделали

Комментатор Алексей Попов сравнил подходы «Ред Булл» и «Феррари» в работе с молодыми гонщиками на примере Даниила Квята и Шарля Леклера.

«Если говорить про Квята и сравнивать его с Леклером, то у француза (монегаска. — Прим. «Чемпионата») всё шло по нарастающей. В первый же год в Формуле-1 его посадили в «Заубер». Две гонки он провёл не очень, затем начал выступать отлично. Едет отлично до конца сезона, а потом его берут в «Феррари». Но партнёром у него был Маркус Эрикссон. Хороший пилот, но не очень. Квят сразу попал в «Торо Россо» совсем молодым пацаном. Там он справляется с давлением и попадает в основную команду. За год привозит два пьедестала. В первый год набирает больше очков, чем Риккардо.

У Квята всё шло по нарастающей до того, как его выгнали. Формально — за две ошибки подряд. Причём в Китае это была ошибка Феттеля. А в Сочи Даня сам ошибся. Но кто не ошибается? Сенна, Шумахер, Алонсо, Хэмилтон? Квят попал под раздачу, потому что надо было посадить Ферстаппена. Если бы Леклера убрали после четырёх гонок и посадили Джовинацци? Но в «Феррари» так не сделали, а в «Ред Булл» сделали», — цитирует Попова Sportbox.