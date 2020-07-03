Источник в «Рено» назвал нонсенсом слухи о досрочной замене Риккардо

В команде «Рено» не намерены досрочно расставаться с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо, несмотря на решение австралийца не оставаться во французском коллективе после окончания нынешнего контракта. Накануне появились сообщения, что в «Рено» изучают вариант, при котором Риккардо уже в этом году будет заменён на двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.
«Это абсолютный нонсенс насчёт того, что Даниэль будет заменён во время нынешнего сезона. У нас есть работа, которую мы должны вместе завершить», — заявил Motorsport неназванный источник внутри команды.
Ранее слух о замене Риккардо прокомментировал Фернандо Алонсо, посмеявшийся над тем, что в «Рено» его отправило то же издание, которое ранее сообщило об отсутствии шансов на его сотрудничество с командой.
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