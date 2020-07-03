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Вольф ответил, почему «Мерседес» ещё не заключил контракты с пилотами на 2021 год

Вольф ответил, почему «Мерседес» ещё не заключил контракты с пилотами на 2021 год
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему его команда, в отличие от «Феррари» и «Макларена», во время паузы не определилась с контрактами гонщиков на сезон-2021.

«Это связано с тем, что мы особо не виделись. Мы продолжали обсуждения. Мы в положении, когда существует доверие в отношениях с обоими пилотами. Вы можете сказать, что в Формуле-1 такое значит не слишком много, но это важно внутри нашей команды.

Я полагаю, что мы скоро предпримем следующие шаги, но мне не хочется указывать конкретные сроки, потому что я не хочу отвечать каждый гоночный уик-энд, почему контракты ещё не заключены. Срочности в этом вопросе нет. Все мы хотим сделать это, и когда наступит правильный момент, мы сделаем объявление», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.

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