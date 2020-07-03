Шварцман — о восьмом месте: мой лучший круг был поставлен в огромном трафике

Российский гонщик Формулы-2, участник программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал восьмой результат в квалификации этапа в Австрии.
«Это был позитивный день. У нас была нормальная практика, темп был хорошим. У нас были некоторые проблемы, но это нормально для первой гонки. Такое бывает, не о чем беспокоиться. У меня хорошие ощущения от работы машины и баланса.
Квалификация была беспорядочной, я не проехал ни одного чистого круга. Мой лучший круг был поставлен в огромном трафике с другой машиной совсем рядом со мной. Думаю, мы не сумели найти идеальную позицию на трассе, но всё равно могли бы побороться за первые места. У нас было всё, что нужно. Теперь нужно полностью сконцентрироваться на гонке, постараться избежать ошибок и сохранять шины в максимально хорошем состоянии, чтобы хорошо выполнить работу», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».
- 3 июля 2020
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