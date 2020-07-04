Вольф назвал условие, при котором у Феттеля появятся шансы на место в «Мерседесе»

Глава автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 планирует сохранить прежний состав пилотов на сезон-2021. Тем самым Вольф дал понять, что шансы Себастьяна Феттеля и Джорджа Расселла получить место в «Мерседесе» не слишком велики.



«Предполагаю, что мы продолжим с Льюисом и Валттери. Не хочу списывать со счетов Себастьяна, но мы очень довольны нашими гонщиками. Вариант с Себом станет серьёзнее, если один из наших гонщиков скажет, что не хочет продолжать. Мне очень нравится Себастьян, он мой сосед в Швейцарии и один из величайших гонщиков Ф-1. Но в настоящий момент наши приоритеты — Льюис и Валттери. Мы бы очень хотели продлить с ними контракты», — приводит слова Вольфа GrandPX со ссылкой на немецкий телеканал Sky.

Источник: «Мерседес» предложит Хэмилтону контракт на $ 25 млн. Льюис хочет в 2 раза больше