Эрикссон: Албон мог бы подождать и провести более безопасный обгон

Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон прокомментировал столкновение болидов Льюиса Хэмилтона и Александера Албона в борьбе за второе место на Гран-при Австрии. Судьи наказали пилота «Мерседеса» пятисекундным штрафом.
«Хэмилтон был позади на выходе из поворота, и ясно, что он ударил заднюю часть машины Албона. Но я думаю, что Албон сам поставил себя в рискованное положение, пытаясь провести такой манёвр по внешнему радиусу именно в этом повороте. Там идёт спуск, это типичный поворот с недостаточной поворачиваемостью, к тому же на рестарте шины ещё не прогрелись. Льюис старался удерживать траекторию и не выдавливал Албона — я вижу так.
В этом повороте подобные инциденты случаются уже долгие годы. я бы назвал это гоночным инцидентом, пусть даже понимаю расстройство Албона, ведь не он его вызвал. Я также думаю, что он мог бы подождать и провести более безопасный обгон, учитывая большое преимущество по шинам, и в итоге выиграть гонку. Но всегда легко рассуждать, сидя на диване. Уверен, Албон будет силён в этом году и у него скоро будет новый шанс побороться за первый подиум и победу», — написал Эрикссон в своём «твиттере».
- 5 июля 2020
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