Росберг язвительно отозвался о пилотаже Феттеля на Гран-при Австрии

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал инцидент с участием своего соотечественника Себастьяна Феттеля и пилота «Макларена» Карлоса Сайнса.



Напомним, именно Сайнс заменит Феттеля в «Скудерии» после окончания сезона-2020.



«Это была вопиющая ошибка в оценке ситуации со стороны Феттеля. Он совершает её снова и снова. Я также нахожу странными его отговорки. Себ твердит, что «Феррари» в лучшем случае занимает шестое или седьмое место, а его товарищ по команде финиширует вторым», — приводит слова Росберга GrandPX.



Согласен с Нико и другой немец – экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер.

«Я не знаю, что происходит с Себастьяном. Это то, что должно случиться с молодым гонщиком, а не с четырёхкратным чемпионом мира», — отметил Ральф.