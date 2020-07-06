Росберг язвительно отозвался о пилотаже Феттеля на Гран-при Австрии

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал инцидент с участием своего соотечественника Себастьяна Феттеля и пилота «Макларена» Карлоса Сайнса.
Напомним, именно Сайнс заменит Феттеля в «Скудерии» после окончания сезона-2020.
«Это была вопиющая ошибка в оценке ситуации со стороны Феттеля. Он совершает её снова и снова. Я также нахожу странными его отговорки. Себ твердит, что «Феррари» в лучшем случае занимает шестое или седьмое место, а его товарищ по команде финиширует вторым», — приводит слова Росберга GrandPX.
Согласен с Нико и другой немец – экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер.
«Я не знаю, что происходит с Себастьяном. Это то, что должно случиться с молодым гонщиком, а не с четырёхкратным чемпионом мира», — отметил Ральф.
- 6 июля 2020
-
13:00
-
12:54
-
12:09
-
11:46
-
11:09
-
10:55
-
10:24
-
09:42
-
09:25
-
08:51
-
08:22
-
01:04
-
00:52
-
00:02
- 5 июля 2020
-
23:57
-
22:53
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
21:35
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:31
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:26
-
19:08