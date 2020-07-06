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Росберг язвительно отозвался о пилотаже Феттеля на Гран-при Австрии

Росберг язвительно отозвался о пилотаже Феттеля на Гран-при Австрии
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал инцидент с участием своего соотечественника Себастьяна Феттеля и пилота «Макларена» Карлоса Сайнса.

Напомним, именно Сайнс заменит Феттеля в «Скудерии» после окончания сезона-2020.

«Это была вопиющая ошибка в оценке ситуации со стороны Феттеля. Он совершает её снова и снова. Я также нахожу странными его отговорки. Себ твердит, что «Феррари» в лучшем случае занимает шестое или седьмое место, а его товарищ по команде финиширует вторым», — приводит слова Росберга GrandPX.

Согласен с Нико и другой немец – экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер.

«Я не знаю, что происходит с Себастьяном. Это то, что должно случиться с молодым гонщиком, а не с четырёхкратным чемпионом мира», — отметил Ральф.

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