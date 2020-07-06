Алёшин — о штрафе Хэмилтона: у Албона было место, куда деваться

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин прокомментировал наказание, которое получил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон за столкновение с гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.
«Я считаю решение стюардов по Хэмилтону, мягко говоря, спорным. Если посмотреть повтор, то видно, что и в момент столкновения, и до него руль Хэмилтона был повёрнут от Албона и Льюис не нажимал на газ. В то же время у Албона было место, куда деваться: он мог проехать снаружи по поребрику, так делали другие гонщики. Думаю, это был гоночный инцидент. С моей точки зрения, Алекс немного не рассчитал габариты машины.
Для „Ред Булл“ домашняя гонка закончилась фиаско. Мы точно не знаем причин схода обоих пилотов. Может, у Албона это последствия столкновения с Льюисом, а может, у Алекса и Ферстаппена была одна и та же техническая проблема. Для команды это стало бы серьёзной проблемой, но посмотрим. С учётом скорости Албона я думаю, что Ферстаппен вполне мог бы навязать борьбу даже за победу в этой гонке. Будем ждать следующего этапа», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
Также российский гонщик прокомментировал выступление в Австрии Даниила Квята: «С точки зрения сухого результата эта гонка записывается в минус. Но если говорить именно о работе пилота, то я думаю, что Даниил может занести эту гонку себе в актив, потому что он ехал быстро, боролся за место в топ-10. Очки можно было заработать. Но прокол есть прокол — надо разбираться в причинах».
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