Леклер оштрафован на три места на старте за блокировку Квята

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Штирии Формулы-1. Именно такой штраф монегаск получил от стюардов Гран-при по итогам разбирательства эпизода, произошедшего в квалификации.

Во втором сегменте Леклер ближе к концу круга заблокировал российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята, из-за чего россиянин потерял время. Судьи признали Шарля виновным в произошедшем и решили его оштрафовать.



Таким образом, Леклер, занявший в квалификации 11-ю позицию, начнёт воскресную гонку 14-м. По одной позиции отыграют британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл, канадский представитель «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл и как раз Квят. Гонка Гран-при Штирии начнётся в 16:10 по московскому времени.