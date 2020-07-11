Леклер оштрафован на три места на старте за блокировку Квята
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Штирии Формулы-1. Именно такой штраф монегаск получил от стюардов Гран-при по итогам разбирательства эпизода, произошедшего в квалификации.
Во втором сегменте Леклер ближе к концу круга заблокировал российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята, из-за чего россиянин потерял время. Судьи признали Шарля виновным в произошедшем и решили его оштрафовать.
Таким образом, Леклер, занявший в квалификации 11-ю позицию, начнёт воскресную гонку 14-м. По одной позиции отыграют британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл, канадский представитель «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл и как раз Квят. Гонка Гран-при Штирии начнётся в 16:10 по московскому времени.
Квят прокомментировал инцидент с Леклером, из-за которого монегаск вызван к стюардам
- 11 июля 2020
-
22:18
-
22:14
-
22:03
-
21:58
-
21:49
-
21:40
-
21:34
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:46
-
20:38
-
19:59
-
19:44
-
19:15
-
19:03
-
18:53
-
18:26
-
18:17
-
18:06
-
17:55
-
16:36
-
15:30
-
15:30
-
14:15
-
14:03
-
13:08
-
12:12
-
11:10
-
10:00
-
09:59
- 10 июля 2020
-
23:45
-
22:59
-
22:33
-
21:47
Партнерский контент