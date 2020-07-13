Штурман Скрипка: окажись на месте Леклера Квят, он получил бы минус пять мест

Раллийный штурман Сергей Скрипка прокомментировал столкновение гонщиков «Феррари» на первом круге Гран-при Штирии Формулы-1.



«Про аварию «Феррари» не сказал только ленивый. Если посмотреть её внимательно, то произошло это из-за того, что Шарль Леклер слишком сильно заехал на поребрик и не ожидал, что его так подбросит и переставит зад на машину Феттеля. Обидно, но удивило решение судей, которые не стали рассматривать аварию, отдав это на откуп «Феррари».



Будь это игроки из двух разных команд, Леклер получил бы штраф. А здесь не очень понятно, судьи пошли по неким двойным стандартам. Не очень правильно смотреть, из одной или из разных команд столкнувшиеся. Есть два гонщика, есть вина одного в аварии. Я больше чем уверен: окажись на месте Леклера тот же Даниил Квят, он бы получил минус пять мест на следующей гонке и пару штрафных баллов в лицензию», — приводит слова Скрипки телеграм-канал Cross-Country Rally.

Видео: два пилота «Феррари» сталкиваются на первом круге Гран-при Штирии