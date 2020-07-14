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Хэмилтон поддержал призыв голосовать на выборах за женщин

Хэмилтон поддержал призыв голосовать на выборах за женщин
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поддержал идею о том, что на выборах следует голосовать за кандидатов-женщин, в «сториз» своего «инстаграма» он поделился записью, где размещён соответствующий призыв.

В оригинальном посте перечислены страны, наиболее пострадавшие от коронавируса, и государства, которые признаны успешно справившимися с кризисом. Лидерами первых являются мужчины, главами вторых – женщины.

«Голосуйте за женщин. На местных выборах. На муниципальных выборах. На государственных выборах. Голосуйте. За. Женщин», — говорится в подписи к фотографии.

Фото доступно на странице Carson Eisenhart в «Инстаграме».

Недавно Хэмилтон также призвал общественность немедленно решать проблемы с загрязнением мирового океана.

«Нам нужно отреагировать немедленно». Хэмилтон высказался о загрязнении мирового океана
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