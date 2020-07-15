Ирвайн рекомендовал «Феррари» заплатить Феттелю, чтобы Себастьян покинул команду

Экс-пилот «Феррари» Эдди Ирвайн выразил мнение, что «Скудерии» стоит расстаться с Себастьяном Феттелем прямо в ходе сезона, заплатив гонщику неустойку.

«В «Феррари» оказывается давление, как нигде. Сейчас у них тяжёлая ситуация, но она может ещё усугубиться, так как «Скудерия» застряла в развитии с пилотом, который покинет команду в конце года.

На самом деле лояльности там нет. Леклер — их надежда номер один. Думаю, они просто теряют в динамике развития. Честно говоря, я бы избавился от Феттеля в этом году. Просто заплатил ему за то, чтобы он ушёл. И взял бы молодого парня или кого-нибудь ещё. Я думаю, это разрушительно, что Феттель продолжает оставаться в команде. Но у «Феррари», полагаю, свои причины на это. Может быть, они не захотели платить так много денег человеку, который не проделал никакой работы. Я не знаю.



Проблема в Феттеле, и я говорил это много раз. Он делает слишком много ошибок. И хотя на Гран-при Штирии в аварии был виноват Леклер, Себастьян оставил широко отрытую калитку. Он как бы приглашал туда Шарля. А когда Леклер сунулся, Феттелю пришлось повернуть направо, так как с другой стороны уже был ещё один болид. Он действительно оставил огромное пространство, которое засосало Леклера. Это была ошибка Шарля, но я бы возложил пять процентов вины на Феттеля», — приводит слова Ирвайна Planet F1.