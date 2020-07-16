Расселл: нет, я не разочарован в «Мерседесе»

Британский гонщик Джордж Расселл прокомментировал новость о том, что останется в команде «Уильямс» на следующий сезон, хотя ранее считался одним из кандидатов на место Валттери Боттаса в «Мерседесе».



«Ранее я подписал трёхлетнее соглашение с «Уильямсом» и останусь там в 2021 году, чтобы продолжить работу по развитию команды, начатую ещё в прошлом сезоне.

Нет, я совсем не разочарован в «Мерседесе», они ничего не могли поделать. Клэр Уильямс была очень тверда в своём решении. Она не готова отпустить меня, и в конечном итоге, поскольку у меня есть контракт с «Уильямсом», я должен уважать это решение.

Я здесь и буду отдавать всё возможное в этом и следующем годах. Посмотрим, что меня ждёт после этого», — приводит слова Расселла портал Crash.net.