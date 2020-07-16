Феттель — о контракте: объявлять не о чем, никаких новостей

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель заверил, что ещё не определился с собственным будущим на 2021 год на фоне информации, что «Рейсинг Пойнт» («Астон Мартин») уже предложил ему контракт.



«Думаю, слухи не просто так называют слухами. После Австрии прошло всего пару дней, сильно ничего не изменилось. Никаких новостей нет. Если вы спрашиваете про „Рейсинг Пойнт“… Все говорят про „Рейсинг Пойнт“, они впечатлили в первых двух гонках своей скоростью на трассе. Что же касается меня, то нет никаких новостей, ничего не изменилось.



На прошлой неделе я сказал, что разговаривал, например, с „Рено“, но это просто разговоры. Думаю, позднее при разговоре с кем-либо всё станет немного более конкретным. Но правда в том, что объявлять не о чем. Нет ничего более конкретного, чем простые разговоры.



Я сказал в прошлый раз, что, вероятно, потребуется какое-то время — прежде всего для того, чтобы я принял решение. Правильное для себя решение. Как только будет что сказать, то, думаю, в будущем настанет правильный момент, чтобы сделать это. Пока всё открыто — буду ли я выступать в следующем году, не буду, вернусь потом, или не буду выступать вообще, или буду гоняться где-то ещё. Я не требую от самого себя слишком быстрого решения», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.

Перес отреагировал на слухи о замене на Феттеля и рассказал об интересе других команд