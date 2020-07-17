Стролл: протест «Рено» — часть цирка Формулы-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл уверен, что Международная автомобильная федерация (ФИА) отклонит протест «Рено» о несоответствии регламенту болидов его команды.



«У нас есть все доказательства, что наша машина легальна. Думаю, это всё часть цирка Формулы-1. Но из того, что я слышал, наш болид соответствует регламенту, и мы сумеем это доказать. Обидно, что мы получили этот протест и столкнулись с этой драмой в начале сезона. Тем не менее, я на сто процентов уверен, что наша машина легальна и наши ребята позаботятся об этом. Технический директор Эндрю Грин и сотрудники на заводе проделали большую работу по созданию этого болида, и никто не может отобрать это у нас», — приводит слова Стролла официальный сайт Формулы-1.



Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».