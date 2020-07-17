Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Венгрии, Ферстаппен – 8-й, Квят — 16-й

На автодроме «Хунгароринг» завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, тройку замкнул гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 16-е время. В «Хонде» сообщили, что заметили некие аномалии в силовой установке на машине его напарника Пьера Гасли. Именно поэтому вторая «Альфа Таури» так и не покидала боксов.



Стоит отметить, что Хэмилтон установил лучший результат на самом жёстком типе шин. На «суперсофте» свои времена показали Серхио Перес, Лэнс Стролл, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Карлос Сайнс и Александер Албон.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая свободная практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,003

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,086

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,527

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,964

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,197

6. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,235

7. Шарль Леклер («Феррари») — +1,401

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,432

9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,520

10. Эстебан Окон («Рено») — +1,612

11. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,612

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,710.

13. Александер Албон («Ред Булл») — +1,724

14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,887

15. Николас Латифи («Уильямс») — +1,966

16. Даниил Квят («Альфа Таури») — +2,289

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,422

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,422

19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +3,147

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — без времени.