Штайнер резко раскритиковал Грожана за его слова о будущем «Хааса»

Ромен Грожан, отвечая на вопрос о своём будущем в «Хаасе», заявил, что ничего нельзя говорить с уверенностью, так как команда вполне может прекратить существование по окончании сезона.
«Давайте избавимся от слона в комнате (Грожан использовал идиому «elephant in the room», что значит «что-то очевидное, что все стараются не замечать». — Прим. «Чемпионата»). «Хаас» будет здесь в следующем году или нет? Это, очевидно, вопрос», — сказал Ромен.
Эти слова вызвали резкую реакцию руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера.
«Я думаю, что ответ Ромена был неправильным. Его спросили, что он собирается делать, а Грожан сказал за всю команду. Слон в его комнате, а не в нашей. Мы знаем, что хотим делать. Останется команда или нет, будет решено, как только мы подпишем новый договор согласия. Всё идёт к тому, что это произойдёт», — цитирует Штайнера Pitpass.
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