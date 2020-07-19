Хэмилтон раскритиковал Ф-1 и Грожана за организацию церемонии со вставанием на колено

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал Формулу-1 за сумбурное проведение акции против расизма перед Гран-при Венгрии.



«Грожан не думал, что это важно. Он оказался из тех, кто посчитал, что если мы сделали это однажды, то повторять не нужно. Поэтому я попытался поговорить с ним и объяснить, в чём проблема и что она никуда не исчезнет и нам нужно продолжать бороться за равенство. На этот раз он ничего не говорил на брифинге пилотов, как и Себастьян Феттель. Мы поговорили с Себом, и он, как и я, считает, что нужно продолжать в том же духе. Думаю, нам стоит обсудить этот вопрос с Формулой-1, чтобы акция не проходила в спешке. Им нужно сделать больше. Это был сумбур — мы выбрались из машин, быстро перебежали, быстро встали на колено. Они говорят о борьбе против неравенства, но не дают нам возможности делать что-либо.



Я думаю, отправлю организаторам электронное письмо в ближайшие дни и попробую скоординировать с ними действия, потому что они действительно хотят это сделать, просто они недостаточно это обсудили. Я мало что могу сделать с другими пилотами. Я отдал много сил в Австрии, пытаясь убедить пару пилотов, и это настоящая битва. Но важно то, что те, кто это делает, понимают всю важность. Я мечтаю, что на последней гонке на колено встанут все пилоты. Так мы покажем единство, и это будет красивый жест», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.

Квят и ещё ряд пилотов не встали на колено на церемонии, посвящённой борьбе с расизмом