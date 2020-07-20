Грожан: не очень доволен манёвром Албона. Давайте, говорите, что я всё время жалуюсь

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал, что помешало ему занять в гонке Гран-при Венгрии на автодроме «Хунгароринг» более высокую позицию, чем 16-е место.
«Отличное решение поехать за сликами на прогревочном круге. Получил наслаждение от того, что какое-то время ехал четвёртым! Не очень доволен манёвром Албона в первом повороте, который стоил мне переднего антикрыла и серьёзной потери скорости на оставшуюся часть гонки. Давайте, говорите мне, что я всё время жалуюсь, но в данном случае я прав!
Кевин, хорошая работа. Заслуженные очки для „Хааса“!» — написал французский гонщик в своём инстаграм-аккаунте.
Напарник Грожана по «Хаасу», датчанин Кевин Магнуссен, занял десятое место с учётом 10-секундного штрафа за помощь инженеров во время прогревочного круга.
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