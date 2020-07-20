В «Мерседесе» признались, что не справились бы с ремонтом болида, как «Ред Булл» в Венгрии
Один и механиков «Мерседеса» рассказал, что его команда вряд ли бы смогла справиться в столь сжатые сроки с последствиями аварии, как это сделали в «Ред Булл» с болидом Макса Ферстаппена после вылета пилота из Нидерландов на прогревочном круге Гран-при Венгрии. Он объяснил это конструктивными особенностями машины немецкого автопроизводителя.
«Большая часть того, что мы могли бы сделать за 12 минут, — это заменить рулевую тягу, не более. Наша подвеска слишком сложна для этого», — цитирует механика «Мерседеса» Auto Motor und Sport.
Ферстаппен, несмотря на свой вылет на прогревочном круге, смог принять участие в гонке и финишировал вторым, уступив только пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
Хорнер рассказал, как механикам удалось починить болид Ферстаппена после аварии
- 20 июля 2020
-
12:59
-
12:42
-
11:46
-
10:33
-
10:05
-
09:24
-
09:04
-
08:48
-
08:30
-
00:51
-
00:48
- 19 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:24
-
23:07
-
22:51
-
22:01
-
21:56
-
21:50
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
20:04
-
19:46
-
19:44
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
18:41
-
18:41
-
18:37
-
18:36
-
18:20
-
17:51
-
17:20
Партнерский контент