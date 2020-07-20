В «Мерседесе» признались, что не справились бы с ремонтом болида, как «Ред Булл» в Венгрии

Один и механиков «Мерседеса» рассказал, что его команда вряд ли бы смогла справиться в столь сжатые сроки с последствиями аварии, как это сделали в «Ред Булл» с болидом Макса Ферстаппена после вылета пилота из Нидерландов на прогревочном круге Гран-при Венгрии. Он объяснил это конструктивными особенностями машины немецкого автопроизводителя.



«Большая часть того, что мы могли бы сделать за 12 минут, — это заменить рулевую тягу, не более. Наша подвеска слишком сложна для этого», — цитирует механика «Мерседеса» Auto Motor und Sport.

Ферстаппен, несмотря на свой вылет на прогревочном круге, смог принять участие в гонке и финишировал вторым, уступив только пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.