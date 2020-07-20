Видео: как механики «Ред Булл» успели починить разбитый болид Ферстаппена
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью событий, произошедших перед стартом Гран-при Венгрии на автодроме «Хунгароринг». Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен потерял контроль над болидом во время установочного круга и врезался передней левой стороной в отбойник. Голландец сумел покинуть место аварии и добраться до стартовой решётки, где механики «Ред Булл» приступили к ремонту автомобиля. Вопреки опасениям пилота и команды механики успели заменить повреждённые детали, с трудом уложившись в дедлайн. В видеоролике в ускоренной перемотке показана авария и последовавший ремонт.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Хорнер рассказал, как механикам удалось починить болид Ферстаппена после аварии
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