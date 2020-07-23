Эксперт считает, что Грожан потеряет место в «Хаасе» по итогам сезона-2020
Известный гонщик победитель гонки «24 часа Ле-Мана» 1990 года Джон Нильсен полагает, что команда «Хаас» по итогам сезона претерпит изменения в составе. По словам датчанина, место в американской команде может потерять опытный Ромен Грожан.
«Магнуссен показал прекрасное выступление в Венгрии. Если продолжит в том же духе, сможет рассчитывать на контракт на 2021 год. У Грожана иная ситуация. Его выступления не оправдывают ожиданий, и на данный момент не вижу его в команде на 2021 год», — приводит слова Нильсена Motorionline.
Напомним, руководитель команды «Хаас» лестно отзывался о пилоте гоночной Академии «Феррари» Роберте Шварцмане, который в 2021 году, по мнению ряда экспертов, может получить место в Формуле-1.
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