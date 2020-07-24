Альберс включил Феттеля в топ-3 пилотов Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 нидерландец Кристиан Альберс назвал тройку пилотов, которые, по его мнению, являются лучшими в современной Формуле-1. Он включил в этот список соотечественника Макса Ферстаппена («Ред Булл»), шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и четырёхкратного чемпиона Себастьяна Феттеля («Феррари»), чей последний титул датирован 2013 годом.
«Он [Ферстаппен] гонщик, и при этом он может подстроиться под особенности машины. У Льюиса Хэмилтона тоже это есть, и у Себастьяна Феттеля тоже. А теперь посмотрите на других пилотов — и увидите огромную разницу», — приводит слова Альберса Telegraaf.
После трёх этапов сезона Хэмилтон, у которого 63 очка, возглавляет личный зачёт. У Ферстаппена и Феттеля 33 и 9 очков соответственно.
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