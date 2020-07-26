В Сильверстоуне были готовы провести 12 этапов Формулы-1 в сезоне-2020

Управляющий директор автодрома «Сильверстоун» Стюарт Прингл рассказал, что организаторы Гран-при Великобритании в 2020 году были готовы принять 12 этапов чемпионата мира Формулы-1.

«Мы сказали руководству Формулы-1, что готовы поддержать все усилия и сделать всё, что в наших силах. В какой-то период мы были готовы предоставить трек на несколько месяцев. Рассматривался вариант с отправкой в Великобританию команд из Италии и Швейцарии, а также представителей „Пирелли“. Планировали разместить их на пару месяцев и провести 12 гонок, чтобы выполнить обязательства перед телекомпаниями.

Стало понятно, что это будет скучно, но вскоре нам сказали, что вообще-то проведение двух этапов поможет", — приводит слова Прингла Planet F1.

Напомним, в сезоне-2020 на автодроме «Сильверстоун» состоятся два Гран-при.