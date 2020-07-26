В Сильверстоуне были готовы провести 12 этапов Формулы-1 в сезоне-2020

Управляющий директор автодрома «Сильверстоун» Стюарт Прингл рассказал, что организаторы Гран-при Великобритании в 2020 году были готовы принять 12 этапов чемпионата мира Формулы-1.
«Мы сказали руководству Формулы-1, что готовы поддержать все усилия и сделать всё, что в наших силах. В какой-то период мы были готовы предоставить трек на несколько месяцев. Рассматривался вариант с отправкой в Великобританию команд из Италии и Швейцарии, а также представителей „Пирелли“. Планировали разместить их на пару месяцев и провести 12 гонок, чтобы выполнить обязательства перед телекомпаниями.
Стало понятно, что это будет скучно, но вскоре нам сказали, что вообще-то проведение двух этапов поможет", — приводит слова Прингла Planet F1.
Напомним, в сезоне-2020 на автодроме «Сильверстоун» состоятся два Гран-при.
- 26 июля 2020
-
13:49
-
12:45
-
12:16
-
10:36
-
09:49
-
00:52
- 25 июля 2020
-
23:54
-
23:08
-
22:57
-
21:50
-
21:48
-
20:56
-
19:59
-
18:54
-
17:48
-
16:13
-
16:02
-
14:43
-
13:53
-
12:56
-
11:37
-
10:08
-
00:39
- 24 июля 2020
-
23:30
-
21:58
-
20:58
-
20:08
-
18:39
-
17:25
-
16:18
-
14:53
-
14:21
-
13:10
-
12:12
-
11:20