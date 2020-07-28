Гасли нацелился на борьбу с «Уильямсом» и «Рено» в Сильверстоуне

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал об ожиданиях в преддверии Гран-при Великобритании, который пройдёт в Сильверстоуне с 31 июля по 2 августа.

«Надо учитывать, что в середине пелотона многие команды сделали серьёзный шаг вперёд, если сравнивать с прошлым годом, особенно «Рейсинг Пойнт» и «Макларен». В настоящий момент разрыв между ними и нами увеличился.

«Уильямс», очевидно, добился невероятного прогресса, и сейчас можно считать, что они уже сражаются в середине пелотона, как и «Рено». Мы должны приблизиться к ним и, надеюсь, обогнать их», — приводит слова гонщика пресс-служба команды.

После трёх этапов сезона на счету Гасли 6 очков. Он занимает 12-е место в личном зачёте. Его напарник россиянин Даниил Квят с одним очком идёт 15-м.