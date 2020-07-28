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Норрис оценил шансы Хэмилтона выиграть все оставшиеся гонки

Норрис оценил шансы Хэмилтона выиграть все оставшиеся гонки
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис предположил, какова вероятность того, что Льюис Хэмилтон («Мерседес») закончит на первой позиции все оставшиеся гонки сезона-2020. В первой гонке сезона Хэмилтон финишировал на четвёртом месте, а второй и третий этапы выиграл.

«Действительно ли я думаю, что Льюис выиграет все гонки? Шансы на это — 50 на 50.

Он лучше, чем Валттери Боттас, его напарник. По чистому темпу, если оба гонщика «Мерседеса» хорошо стартуют, у Льюиса невероятно высокие шансы. По большому счёту он сражается только с одним соперником, который пилотирует другую машину «Мерседеса».

Выиграть все гонки будет очень тяжело. Но я не вижу причин, которые помешали бы ему сделать это, разве что что-то случится или он сойдёт. Если он не финиширует первым, то, вероятно, станет вторым», — приводит слова Норриса Daily Mail.

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