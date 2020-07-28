Ральф Шумахер: нынешняя ситуация немного позорна для такой компании, как «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о ситуации, в которой оказалась команда «Ред Булл».

«Понимаю их ситуацию, учитывая мой опыт. Очень сложная ситуация. Владелец хочет видеть успехи. Ему обещали, что команда будет претендовать на чемпионский титул или, по крайней мере, приблизится к нему. Но сейчас всё складывается иначе. И это немного позорно для такой компании, как «Ред Булл». Ведь мы говорим о компании победителей, а не лузеров.

Думаю, владелец дал чётко понять: «Ред Булл» — не тот бренд, который терпит поражения. Это компания победителей. Но сейчас это очень нелегко», — приводит слова Шумахера GPBlog.

«Ред Булл» в Кубке конструкторов занимает второе место, уступая «Мерседесу» уже 66 очков.