Хайдфельд посоветовал не считать Леклера великим спасителем «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд сказал, что Шарля Леклера не стоит считать спасителем «Феррари», которая более 10 лет не может завоевать титул.
«Я уже несколько месяцев говорю, что в Италии Леклера рассматривают как великого спасителя «Феррари». План был в том, чтобы усадить его в машину и добиться с ним успеха, победив в чемпионате, чего не удалось многим другим гонщикам. На протяжении нескольких месяцев перед сезоном его считали почти богом, который в состоянии сделать всё.
Но на него столько всего возложили, что он не смог достичь целей. Сейчас ясно: того, чего от него ожидают, добиться совершенно нереально», — приводит слова Хайдфельда GrandPX.news.
После трёх этапов сезона на счету Леклера, занимающего седьмое место в личном зачёте, 18 очков. У лидера сезона Льюиса Хэмилтона («Мерседес») 63 очка.
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