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В 2017 году Расселл был готов подписать контракт с «БМВ» в DTM

В 2017 году Расселл был готов подписать контракт с «БМВ» в DTM
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, как он едва не перешёл в DTM в 2017 году.

«Я был неофициальным резервным пилотом „БМВ“ в DTM. Я провёл с ними тесты новичков и они прошли невероятно хорошо, я был на грани подписания сними контракта на полный сезон в 2017 году. На тот момент я почти согласился, потому что у меня не было никакой поддержки, чтобы помочь мне добраться до Формулы-1. Ни одна из команд не была мной заинтересована, так что я рассматривал вариант с DTM. Мне предложили огромную зарплату, и это была лучшая вещь, помимо Формулы-1.

Однажды я лежал дома в ванной, когда мне позвонил француз по имени Гвен Лагру. Он сказал мне: „Привет, Джордж!.. Я начал работать с “Мерседесом», и ты — первый, кого я хотел бы подписать. Вскоре мы подписали контракт и я оказался в Формуле-1", — приводит слова Расселла официальный сайт чемпионата.

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