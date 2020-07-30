«Хаасу» посоветовали избавиться от моторов «Феррари»
В «Хаасе» должны рассмотреть возможность перехода к другому поставщику двигателей. Такое мнение высказал бывший гонщик Формулы-3000 Джейсон Уотт.
В сезоне-2020 все команды, чьи машины используют моторы «Феррари», не демонстрируют ожидаемых результатов. Заводская команда итальянского производителя занимает пятое место в Кубке конструкторов, а команды «Альфа Ромео» и «Хаас» идут восьмой и девятой соответственно.
«Возможно, «Хаас» стоит рассмотреть переход к другому поставщику моторов. Хотя сделать это им будет непросто, поскольку машину строит «Даллара», а сам «Хаас» тесно сотрудничает с «Феррари», — цитирует Уотта GrandPX.news.
«Хаас» пришёл в Формулу-1 в 2016 году. Лучший результат команды в Кубке конструкторов — пятое место в сезоне-2018.
«Феррари» заняла последнее место в рейтинге мотористов от AmuS
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