У Серхио Переса подтвердили коронавирус, он не выступит на Гран-при Великобритании

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не сможет выступить на Гран-при Великобритании в ближайший уик-энд, сообщает пресс-служба Формулы-1.
У мексиканского гонщика обнаружили коронавирус. Результат теста пилота был положительным. Перес стал первым пилотом Формулы-1, заразившимся коронавирусом.
«Перес самоизолировался. Желаем ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время «Рейсинг Пойнт» объявит состав пилотов», — говорится в «твиттере» Формулы-1.
Известный автоспортивный журналист Крис Медланд рассказал, что если у Переса подтвердится коронавирус, то его может заменить не только кто-то из пары резервных пилотов «Мерседеса» — Стоффель Вандорн или Эстебан Гутьеррес. Сообщалось, что «Мерседес» готов предоставить своих резервистов «Рейсинг Пойнт» и «Макларену».
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