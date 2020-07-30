У Серхио Переса подтвердили коронавирус, он не выступит на Гран-при Великобритании

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не сможет выступить на Гран-при Великобритании в ближайший уик-энд, сообщает пресс-служба Формулы-1.

У мексиканского гонщика обнаружили коронавирус. Результат теста пилота был положительным. Перес стал первым пилотом Формулы-1, заразившимся коронавирусом.

«Перес самоизолировался. Желаем ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время «Рейсинг Пойнт» объявит состав пилотов», — говорится в «твиттере» Формулы-1.

Известный автоспортивный журналист Крис Медланд рассказал, что если у Переса подтвердится коронавирус, то его может заменить не только кто-то из пары резервных пилотов «Мерседеса» — Стоффель Вандорн или Эстебан Гутьеррес. Сообщалось, что «Мерседес» готов предоставить своих резервистов «Рейсинг Пойнт» и «Макларену».