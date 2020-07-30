Хюлькенберг — главный кандидат на замену Переса

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» считает немецкого гонщика Нико Хюлькенберга приоритетным кандидатом на замену заболевшему коронавирусом Серхио Пересу, утверждает Autosport. Перес точно пропустит предстоящий Гран-при Великобритании и, скорее всего, не сможет выступить и на Гран-при 70-летия в следующие выходные.



Окончательной договорённости между Хюлькенбергом и «Рейсинг Пойнт» ещё нет: немцу нужно предоставить свежий отрицательный тест на коронавирус и обсудить с командой все детали потенциального контракта.

Коронавирус поразил первого пилота Формулы-1. Что дальше? LIVE Перес пропустит Гран-при Великобритании — и это как минимум. Ждём, кто его заменит за рулём розового «Мерседеса»!

Предполагалось, что Переса может заменить его соотечественник Эстебан Гутьеррес, являющийся резервным пилотом «Мерседеса». Немецкая команда готова предоставить своих резервистов «Рейсинг Пойнт» и «Макларену».