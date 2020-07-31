Шарль Леклер рассказал, как относится к отказу гонщиков преклонять колено

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как относится к тому, что одни гонщики преклоняют колено, поддерживая движения Black Lives Matter, а другие, в том числе россиянин Даниил Квят («Альфа Таури»), отказываются это делать.

«Не думаю, что кого-то нужно вынуждать сражаться против расизма определённым образом. Я точно против расизма. Считаю, все мы едины в этом.

Преклонять колено или нет — я уже сказал своё мнение и останусь при нём. Я уверен, что мы будем продолжать бороться против расизма, потому что это не та проблема, которую можно решить в одночасье. Это важная проблема для всего мира.

Честно говоря, это безумие, что в 2020 году в мире до сих пор существует неравенство. Хорошо, что мы продолжаем борьбу. Нас будут судить по тому, как мы выражаем отношение к расизму», — приводит слова Леклера Crash.net.