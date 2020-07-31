Заразившийся коронавирусом Перес объяснил, зачем летал в Мексику

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес впервые прокомментировал факт заражения коронавирусом и объяснил, почему после Гран-при Венгрии не остался в Европе, а отправился на родину в Мексику. Также Перес уточнил, что коронавирус протекает у него бессимптомно.



«Всем привет. Как вы знаете, у меня положительный тест на COVID-19. Я невероятно расстроен, это один из самых печальных дней в моей карьере. Мы очень серьёзно готовились к этому уик-энду, чтобы быть готовыми на сто процентов. Очень жаль, что такое произошло, но это лишний раз показывает, как мы беззащитны перед этим вирусом.



Я соблюдал все инструкции ФИА и команды. После Гран-при Венгрии я на пару дней отправился в Мексику на частном самолёте, чтобы повидаться с мамой: она попала в серьёзную аварию, была в больнице. Когда её выписали, я смог с ней повидаться и потом вернулся в Европу. Действовал в полном соответствии со всеми протоколами.



У меня нет никаких симптомов. Спасибо всем коллегам за поддержку. Спасибо моей команде, руководству нашего спорта, болельщикам. Это сложный момент для меня, но уверен, что я вернусь сильнее. Оставайтесь в безопасности, беспокойтесь о себе и своей семье. Надеюсь скоро всех увидеть на трассе», — сказал Перес.