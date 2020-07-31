Руководитель «Рейсинг Пойнт»: Перес не сделал ничего плохого

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, что у команды нет никаких претензий к Серхио Пересу, который после Гран-при Венгрии отправился в Мексику, после чего у него был обнаружен коронавирус.
«Думаю, Чеко не сделал ничего плохого, решив навестить свою семью. Он принял все необходимые меры предосторожности. По сути, он сделал то же самое, что и, например, в «Феррари», чьи сотрудники возвращались на базу в Италию.
У него вообще нет никаких симптомов. И Чеко очень удивился, когда тест показал положительный результат. Он просто не мог поверить и твердил: «Не может быть, у меня вообще нет симптомов, я чувствую себя абсолютно нормально».
Он путешествовал частным рейсом, а не коммерческим. Так что действовал правильно и принял все необходимые меры. Мы обсуждали с ним это до вылета, никаких проблем не было. У него в контракте нет пункта, по которому он должен просить разрешения навестить семью.
С Серхио всегда путешествуют два сотрудника «Рейсинг Пойнт». У них обоих тест был отрицательным. Но мы их всё равно изолируем на семь или 10 дней. Ещё три сотрудника помогали Пересу в работе на симуляторе. Они не вступали с ним в прямой контакт. Симулятор находится в отдельной комнате, а центр управления – в другой. Мы соблюдали необходимую социальную дистанцию», – приводит слова Зафнауэра RaceFans.
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