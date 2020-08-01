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Нико Хюлькенберг: я не смог извлечь весь потенциал из болида

Нико Хюлькенберг: я не смог извлечь весь потенциал из болида
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг, заменивший Серхио Переса на Гран-при Великобритании, подвёл итоги квалификации, в которой он показал 13-й результат.

«Я чувствовал, что у болида был более высокий потенциал, однако я не смог его извлечь.

Не знаю, можно ли рассчитывать на полное извлечение потенциала из болида в такой ситуации. Отставания были незначительными. Третий сегмент квалификации остался недалеко от нас. Мы использовали различные настройки, поэтому было сложно поймать ритм», — приводит слова Хюлькенберга Crash.

Результат теста Переса на коронавирус был положительным. В результате «Рейсинг Пойнт» пришлось заменить пилота, и выбор был сделан в пользу Хюлькенберга.

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Ферстаппен — третий, Квят — 14-й
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