Нико Хюлькенберг: я не смог извлечь весь потенциал из болида
Пилот «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг, заменивший Серхио Переса на Гран-при Великобритании, подвёл итоги квалификации, в которой он показал 13-й результат.
«Я чувствовал, что у болида был более высокий потенциал, однако я не смог его извлечь.
Не знаю, можно ли рассчитывать на полное извлечение потенциала из болида в такой ситуации. Отставания были незначительными. Третий сегмент квалификации остался недалеко от нас. Мы использовали различные настройки, поэтому было сложно поймать ритм», — приводит слова Хюлькенберга Crash.
Результат теста Переса на коронавирус был положительным. В результате «Рейсинг Пойнт» пришлось заменить пилота, и выбор был сделан в пользу Хюлькенберга.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Ферстаппен — третий, Квят — 14-й
- 1 августа 2020
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