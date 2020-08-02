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Петров — об аварии Квята: есть предположение, что что-то было с машиной

Петров — об аварии Квята: есть предположение, что что-то было с машиной
Авто / Формула-1 0

Бывший российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал аварию пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в гонке Гран-при Великобритании. Квят взял на себя вину за инцидент, однако повторы показывают, что, возможно, разворот был вызван проблемой с задним правым колесом.

«Есть предположение, что что-то было с машиной. Либо прокол, либо проблема с подвеской. Ещё в этом повороте присутствует кочка, которая даёт очень сильную компрессию! При этом вход в этот поворот проходит практически по прямой, на полном газу! А в правый поворот уже заезжаешь либо сбросом, либо в полный газ. Поэтому давайте дождемся, что скажет Даня по поводу этой ситуации. Но очень обидно! Страшная авария. Держись, Даниил», — написал Петров в своём аккаунте в «Инстаграме».

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