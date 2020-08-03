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Уэббер: у Грожана есть грубое непонимание того, что такое гонки

Уэббер: у Грожана есть грубое непонимание того, что такое гонки
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер раскритиковал гонщика «Хааса» Ромена Грожана за неумение вести борьбу колесо в колесо и незнание правил.

«Не думаю, что Ромен понимает правила ведения борьбы. Защищаясь, он смещается слишком поздно. Грожан говорит, что оставляет место в ширину машины. Технически так оно и есть, но эти смещения на высокой скорости в конце прямой – нужно гораздо раньше демонстрировать свои намерения, чтобы у соперника было время среагировать.

Полагаю, у Грожана есть грубое непонимание того, что такое современные гонки Ф-1 с точки зрения борьбы колесо в колесо. Он упомянул, что и Макс Ферстаппен в прошлом действовал аналогично. Но это уже позади, мы далеко ушли с того времени. Ромен является председателем GPDA. Он должен знать правила. Для меня Грожан действует за пределами допустимого в Формуле-1», — приводит слова Уэббера GP Fans.

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