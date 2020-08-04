Вильнёв раскритиковал «Ред Булл» за нежелание рисковать

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал команду «Ред Булл» за то, что они не рискнули оставить Макса Ферстаппена на трассе в конце гонки на «Сильверстоуне».

«Если бы я был на месте «Ред Булл», то очень рассердился на себя после гонки. Шины Ферстаппена были бы не такими плохими, как у «Мерседесов». Если видите, что шины Боттаса разрушены, то знаете, что это может произойти и с Хэмилтоном. В этот момент вы должны рискнуть как команда, а не стремиться к этому дополнительному очку. Тогда у вас действительно будет шанс на победу», — цитирует Вильнёва GPblog.

Жак также отметил слабое выступление Валттери Боттаса, а также подчеркнул, что помешать Льюису Хэмилтону выиграть титул может лишь коронавирус.



«Я не понимаю, почему Боттас сбрасывает газ в первом повороте вместо продолжения атаки. Вы должны сделать быстрый выбор, но в эти моменты с его сторону можно заметить отсутствие агрессивности. С Хэмилтоном должно случиться то же самое, что и с Пересом. Только если он пропустит гонки, у титула может быть другая судьба», — добавил Вильнёв.