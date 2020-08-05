Леклер рассказал, что ненавидел Ферстаппена

Пилот «Феррари» Шарль Леклер вспомнил ранние годы своей карьеры в картинге. Монегаск признался, что в те времена он ненавидел нынешнего гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. И, по его словам, эту чувство было взаимным.
«За девять лет занятий картингом я всегда соревновался с Максом. Мы росли вместе с Расселлом, Оконом, Гасли и Албоном. Много раз соперничали друг с другом на трассе.
Занимаясь картингом, вы должны научиться удивлять своих конкурентов и менять свой гоночный стиль. Так что не думаю, что мне можно приписать какой-то определённый или особенный.
Когда мы были молоды, то действительно ненавидели друг друга с Ферстаппеном. К счастью, оба выросли и стали более зрелыми. Очень приятно видеть, что сейчас мы все соревнуемся друг с другом в Формуле-1», — приводит слова Леклера GPblog.
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