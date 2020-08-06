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Журналист показал, как после аварии выглядит бетонная стена, в которую врезался Квят

Журналист показал, как после аварии выглядит бетонная стена, в которую врезался Квят
Авто / Формула-1 0

Известный журналист Альберт Фабрега на своей странице в «Твиттере» опубликовал снимок стены в повороте «Мэгготс» на «Сильверстоуне», в которою в ходе Гран-при Великобритании на огромной скорости врезался российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. Он отметил, что в этом месте нет дополнительной защиты.

«Квят попал в аварию в «Мэгготс». Ни барьера из покрышек, ни TechPro. Он врезался прямо в стену», – написал Фабрега под снимками со следами аварии.

Фото доступны на странице Альберта Фабреги в «Твиттере».

До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он предположил. На видеозаписи аварии видно, как задняя правая покрышка болида Квята лопнула и сломала заднее антикрыло.

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