В месте аварии Квята на «Сильверстоуне» установили барьер из шин

Руководство трассы «Сильверстоун» решило обезопасить зону вылета в районе поворота «Мэгготс», где во время Гран-при Великобритании в серьёзную аварию попал российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. В этом месте был установлен дополнительный шинный барьер.
Соответствующие фотографии опубликовал известный журналист Альберт Фабрега.
«Барьер из шин длиной в 36 метров был установлен в задней части зоны вылета. Это то самое место, где Квят ударился о стену», — написал журналист под снимками.
Фото доступны на странице Альберта Фабреги в «Твиттере».
До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он предположил. На видеозаписи аварии видно, как задняя правая покрышка болида Квята лопнула и сломала заднее антикрыло.
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