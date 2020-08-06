«Альфа Таури» напомнила, что Даниил Квят проведёт 100-ю гонку в Формуле-1

Пресс-служба «Альфа Таури» решила напомнить болельщикам, что предстоящая гонка на трассе «Сильверстоун» в рамках Гран-при 70-летия, которая пройдёт 9 августа, станет для российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята 100-й в Формуле-1.
Квят стал чемпионом GP3 в 2013 году и после этого подписал контракт с командой «Торо Россо». В чемпионате мира он дебютировал в сезоне-2014 в возрасте 19 лет на Гран-при Австралии. Даниил выступал в составе «Торо Россо» и «Ред Булл» с 2014 по 2017 год. После чего был отчислен командой. Россиянин смог вернуться в «Королевские гонки» после пропущенного сезона-2018. На счету Квята три подиума в Ф-1.
Фото доступно на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».
Напомним, после четвёртого Гран-при сезона Квят с одним очком занимает 15-е место в личном зачёте. На предыдущем этапе, который также проходил на «Сильверстоуне», Даниил попал в серьёзную аварию. Россиянин не получил повреждений. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он предположил.
- 6 августа 2020
-
15:51
-
15:25
-
14:51
-
14:39
-
14:20
-
13:19
-
13:03
-
12:42
-
11:43
-
10:45
-
10:20
-
08:50
-
08:17
-
00:36
- 5 августа 2020
-
23:54
-
23:02
-
21:01
-
19:51
-
18:52
-
17:28
-
16:39
-
15:54
-
14:57
-
14:45
-
13:08
-
12:42
-
12:02
-
11:25
-
10:13
-
09:30
-
08:52
-
08:08
-
00:57
- 4 августа 2020
-
23:35
-
21:35