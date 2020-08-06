«Альфа Таури» напомнила, что Даниил Квят проведёт 100-ю гонку в Формуле-1

Пресс-служба «Альфа Таури» решила напомнить болельщикам, что предстоящая гонка на трассе «Сильверстоун» в рамках Гран-при 70-летия, которая пройдёт 9 августа, станет для российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята 100-й в Формуле-1.



Квят стал чемпионом GP3 в 2013 году и после этого подписал контракт с командой «Торо Россо». В чемпионате мира он дебютировал в сезоне-2014 в возрасте 19 лет на Гран-при Австралии. Даниил выступал в составе «Торо Россо» и «Ред Булл» с 2014 по 2017 год. После чего был отчислен командой. Россиянин смог вернуться в «Королевские гонки» после пропущенного сезона-2018. На счету Квята три подиума в Ф-1.

Фото доступно на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».

Напомним, после четвёртого Гран-при сезона Квят с одним очком занимает 15-е место в личном зачёте. На предыдущем этапе, который также проходил на «Сильверстоуне», Даниил попал в серьёзную аварию. Россиянин не получил повреждений. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он предположил.