Грожан ответил на критику по поводу излишне жёсткой борьбы на трассе

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал критику в свой адрес после жёсткой борьбы на Гран-при Великобритании.
«Я упорно боролся в Сильверстоуне. Это моя работа. Разумеется, я пилотирую на грани, но я двигался не на торможении, а на прямой. Моё движение в ситуации с Даниэлем было несколько запоздалым, однако в ситуации с Карлосом Сайнсом я не сопротивлялся настолько жёстко, как он пытался показать это в радиопереговорах», — приводит слова Грожана GPBlog.
Напомним, обороняясь от Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо во время Гран-при Великобритании, пилот «Хааса» Ромен Грожан смещался на торможении, это вызвало критику со стороны его коллег, а стюарды гонки вынесли ему официальное предупреждение.
Перед Гран-при 70-летия Риккардо хочет обсудить с остальными пилотами действия Грожана, чтобы прояснить эти эпизоды.
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