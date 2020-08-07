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Шварцман — о квалификации: надеялся быть по меньшей мере в топ-5

Шварцман — о квалификации: надеялся быть по меньшей мере в топ-5
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал 11-й результат в квалификации второго британского этапа Формулы-2 на трассе «Сильверстоун».

«Квалификация прошла не так, как ожидал. Мог поработать лучше в плане результатов. Команда отлично поработала, быстро решив проблемы после первой попытки. К сожалению, мы пошли в неправильном направлении, но такое бывает. Но даже при проблемах с балансом я чувствовал, что машина была быстра. 11-е место — разочаровывающий результат, потому что надеялся с нашим темпом быть по меньшей мере в топ-5. Нам нужно продолжать учиться и стараться. Надеюсь на действительно интересную гонку. Сделаю всё возможное, чтобы отыграть как можно больше позиций», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

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