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Окон не понимает, почему так много уступает Риккардо

Окон не понимает, почему так много уступает Риккардо
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Эстебан Окон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при 70-летия Формулы-1, отметив, что у него нет понимания того, почему он сильно уступает напарнику по команде Даниэлю Риккардо.

«В целом это была разочаровывающая для меня сессия. Чувствовал, что круг во втором сегменте был неплох, но отставание от Даниэля со всей очевидностью очень велико и нам нужно понять причины этого. Возможно, вчера мы не до конца поняли машину.

Сегодня машина была способной на большее, но в нужный момент я не сумел прибавить. Кроме того, сегодня у меня случился инцидент с Джорджем Расселлом. Там не было чьей-либо вины, но мы должны научиться лучше разбираться в этих моментах. В минувший уик-энд у нас был гоночный темп. Надеюсь, завтра это не изменится», — приводит слова француза пресс-служба «Рено».

Напомним, по итогам сессии Окон оказался одиннадцатым, но из-за штрафа, полученного за инцидент с Джорджем Расселлом, он потеряет три места на стартовой решётке и примет старт с 14-й позиции.

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