Шварцман: последние круги стали настоящим кошмаром

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал ход спринтерской гонки Формулы-2, в которой он лидировал до столкновения с Миком Шумахером, но в итоге финишировал только 13-м.



«Старт получился великолепным, я с самого начала остался первым. Мик шёл позади и пытался пройти, но в какой-то момент он потерял машину, и это позволило мне увеличить отрыв и сосредоточиться на собственном темпе. Затем у меня начало уходить заднее левое колесо, которое позднее нормализовалось, чему немного помог мой стиль пилотирования, но тут внезапно началась деградация передней левой шины. В конце Мик подъехал по внешней траектории, у нас произошел контакт, повредивший мое переднее крыло. Последние круги стали настоящим кошмаром, и я финишировал очень далеко, на 13-м месте», — приводит слова Шварцмана пресс-служба „СМП Рейсинг“.