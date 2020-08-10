Риккардо и Абитебуль поспорили на набитие татуировки

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал о пари, которое заключил с руководителем команды Сирилем Абитебулем. Если австралиец финиширует на подиуме, функционеру придётся сделать себе татуировку.
«Одна позиция на финише отделила меня от проигрыша в пари, которое мы заключили год назад», — сказал Абитебуль по радио на Гран-при Великобритании, когда Даниэль стал четвёртым.
Позже австралиец рассказал детали этого пари.
«Если я завоюю подиум, он должен набить татуировку. Думаю, мне тоже следует это сделать. Спор был перед началом прошлого сезона. Мы подумали, что попадание на пьедестал станет чем-то невероятным и нужно придумать, как это отметить по-особенному. Я выберу рисунок, это входило в сделку, а он — расположение и размер», — приводит слова гонщика Planet F1.
Напомним, что Риккардо покинет «Рено» в конце сезона-2020, со следующего года он будет защищать цвета «Макларена».
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