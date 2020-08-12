Феттель на Гран-при Испании получит новое шасси. На старом обнаружили повреждение

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет выступать в Гран-при Испании на новом шасси, так как в старом было обнаружено небольшое повреждение. Об этом сообщает официальный сайт «Скудерии».

«Мы приезжаем в Барселону, зная, что это будет нелёгкий уик-энд для нас, учитывая, как складывались зимние тесты на этой трассе. Тем не менее на протяжении пяти гонок мы упорно работали, чтобы попытаться улучшить характеристики нашего болида и извлечь весь его потенциал.

Очевидно, что мы столкнёмся с жаркой погодой. Температура трассы, как ожидается, будет значительно превышать 40 градусов. Это будет важным фактором, особенно когда речь зайдёт о состоянии шин. Мы видели, насколько это определяющий момент, по последним двум гонкам на «Сильверстоуне».

Особых обновлений на SF1000 не будет, однако Себастьян получит новое шасси. Проведя анализ после второй гонки на «Сильверстоуне», мы обнаружили небольшое повреждение, вызванное сильным ударом о поребрик. Оно не оказало бы значительного влияния на производительность, но это было логичное решение», — заявил руководитель отдела шасси Симоне Реста.