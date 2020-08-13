Льюис Хэмилтон сравнил себя с Айртоном Сенной

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не только самый успешный из всех действующих гонщиков Формулы-1, но и самый активный вне спорта. Он уделяет большое значение социальным проблемам, в частности, поддерживая последние несколько месяцев движение Black Lives Matter. В этом аспекте Льюис сравнил себя с Айртоном Сенной.
«Я видел Айртона в детстве, и в то время не понимал и не ценил того, что он делал, так как ещё не прошёл через эту ситуацию. Сенна оказал такое влияние, что перевернул целую бразильскую нацию. И не только её, но и весь мир. Он, безусловно, глубоко тронул меня и побудил заниматься социальными аспектами. Теперь я стал старше. Понимаю процессы, происходящие в мире. Мы не знаем, сколько дней нам отведено в жизни, поэтому важно использовать каждый.
Когда я что-то говорю, это имеет эффект. Сегодня средства массовой информации дают нам невероятную силу. Мы можем добиваться перемен. Если бы я этого не делал, то однажды проснулся и подумал: «Да, это здорово иметь титулы чемпиона мира, но что это на самом деле значит? Ничего». Всё дело в том, как вы распоряжаетесь своими возможностями. Я чувствую, что если не буду делать то, чем занимаюсь, то окажу медвежью услугу людям, своей семье, болельщикам. Мы живём в мире, а не только в Формуле-1.
Обменял бы ли я седьмой титул на то, чтобы мир изменился? Конечно», — сказал Хэмилтон в интервью официальному каналу Формулы-1 в YouTube.
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